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Продавцы предупредили о дефиците цветов к 8 марта 

Вероника Полынина 40 минут назад
Продавцы предупредили о дефиците цветов к 8 марта
Фото: РИА Новости
Представители цветочного бизнеса заявили о возможном дефиците цветов к 8 марта из-за беспричинных задержек фур с цветами на таможне.
13 февраля основатель сети «Цветочный ряд», член правления ассоциации цветочного ритейла, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков сообщил в Instagram, что с 4 февраля российские таможенники начали задерживать фуры с полным пакетом документов без объяснения причин.

«Машины с цветочной продукцией проходят таможенное оформление на территории республики Беларусь на основании нормативных актов ЕАЭС и выпускаются для реализации на территориях ЕАЭС. Получив полный пакет документов, машины едут на границу РБ/РФ, для получения Акта Фитосанитарного контроля, после его получения машины задерживаются сотрудниками Российской таможни и направляются на склады временного хранения в Смоленской и Московской областях, где проводится досмотр. После прохождения досмотра машины с грузом не отдаются, без всяких объяснений», — заявил Утенков.

Он отметил, что на морозе цветы быстро приходят в негодность, что приводит к огромным финансовым потерям всей цепочки бизнеса.
В комментарии «Ура.ру» Утенков добавил, что несколько транспортных компаний уже разорились из-за огромных неустоек, которые им пришлось выплачивать заказчикам.
По словам предпринимателя, с 11 февраля из пунктов временного февраля не выехала ни одна цветочная фура.

«Ничего не будет с 8 марта, если на таможне будет происходить подобное и дальше. Его просто не будет — 8 марта. Ну нет цветов», — констатировал он.

Факт задержки поставок подтвердила владелица «Лавки цветов» на Кирочной в Санкт-Петербурге Катерина Виноградова. Она отметила, что дату следующей поставки трудно даже предсказать.
Продавцы цветов заявили телеканалу РЕН ТВ, что количество цветов в магазинах уже сократилось на 50%.
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Комментарии 11
Личный счет , Торгово-промышленная палата , ЕАЭС , РЕН ТВ
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