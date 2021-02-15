Задолженность по зарплате за январь увеличилась на 15%

Задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2021 года составила 1,873 млрд рублей, сообщается в материалах Росстата

По сравнению с уровнем на 1 января 2021 года общая задолженность выросла на 15%, или на 244,2 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 млн рублей (5,1%), в 2020 году — 879,8 млн рублей (47%), в 2019 году и ранее — 897 млн рублей (47,9%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 36%; строительство — 20,7%; добыча полезных ископаемых — 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 7,8%; транспорт — 5,9%.