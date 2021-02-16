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В России изменят систему назначения пенсий 

Мария Иванова 51 минуту назад
Министр труда Антон Котяков рассказал, что до конца 2021 года в России создадут сервис по автоматическому назначению пенсии по старости — без подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС.
Разработку сервиса Котяков анонсировал на представлении нового главы Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима.
Министр подчеркнул, что ПФР должен создать «максимально понятную и прозрачную» процедуру формирования пенсий россиян.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан», — заявил он.

Котяков добавил, что у россиян, не достигших пенсионного возраста, должна быть возможность в любой момент получить информацию о причитающихся им будущих выплатах.
Как писал «Рамблер», 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ПФР. Максима Топилина на этой должности сменил Андрей Кигим, в течение восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).
Эксперт по работе с пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что теперь ПФР могут расформировать. Фонд администрирует пенсионные начисления и распределяет деньги по счетам, но сейчас, по словам эксперта, Центробанк «не против» учета взносов на базе «Национального расчетного депозитария».
Комментарии
Личный счет , Видео , Антон Котяков , Дмитрий Александров , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Андрей Кигим , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , Центральный банк России
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