В России изменят систему назначения пенсий 

Министр труда Антон Котяков рассказал, что до конца 2021 года в России создадут сервис по автоматическому назначению пенсии по старости — без подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС.
Разработку сервиса Котяков анонсировал на представлении нового главы Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима.
Министр подчеркнул, что ПФР должен создать «максимально понятную и прозрачную» процедуру формирования пенсий россиян.
«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан», — заявил он.
Котяков добавил, что у россиян, не достигших пенсионного возраста, должна быть возможность в любой момент получить информацию о причитающихся им будущих выплатах.
Как писал «Рамблер», 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ПФР. Максима Топилина на этой должности сменил Андрей Кигим, в течение восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).
Эксперт по работе с пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что теперь ПФР могут расформировать. Фонд администрирует пенсионные начисления и распределяет деньги по счетам, но сейчас, по словам эксперта, Центробанк «не против» учета взносов на базе «Национального расчетного депозитария».