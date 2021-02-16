В ПФР рассказали о порядке получения выплаты в 15,6 тысячи

Граждане России могут получить налоговый вычет по расходам на пенсионные взносы в размере до 15,6 тысячи рублей. Об этом сообщает Evorus.

Вычет могут получить те, кто уплачивал пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом, страховые взносы по договору добровольного пенсионного страхования со страховой организацией и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Размер вычета ограничен 120 тысячами рублей в год (возвращается 13% от этой суммы, то есть не более 15,6 тысячи рублей в год). Вычет суммируется с другими социальными вычетами, за исключением вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение.