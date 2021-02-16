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Россиянам назвали условие получения выплаты в 15,6 тысячи 

Артём Кульша 1 час назад
В ПФР рассказали о порядке получения выплаты в 15,6 тысячи
Фото: РИА Новости
Граждане России могут получить налоговый вычет по расходам на пенсионные взносы в размере до 15,6 тысячи рублей. Об этом сообщает Evorus.
Вычет могут получить те, кто уплачивал пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом, страховые взносы по договору добровольного пенсионного страхования со страховой организацией и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
Размер вычета ограничен 120 тысячами рублей в год (возвращается 13% от этой суммы, то есть не более 15,6 тысячи рублей в год). Вычет суммируется с другими социальными вычетами, за исключением вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение.
Вычет можно получить в налоговой инспекции или через работодателя. Для этого нужно предоставить подтверждение уплаты взносов, справку по форме 2-НДФЛ, копию договора с НПФ и выписку из именного пенсионного счета.
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Комментарии 2
Личный счет , Федеральная налоговая служба
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