Форекс-мошенники научились удаленно управлять «игрой» на бирже

Существует ряд правил общения с организациями, предлагающими форекс-услуги, которые помогут избежать обмана, заявил РИА Новости руководитель проекта «Отдел спецразработок» в «Технопарке Санкт-Петербурга», эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

По словам эксперта, чаще всего форекс-мошенники действуют под видом пирамиды. Они прибегают к «коробочным решениям», создавая несколько сайтов, которые, за исключением логотипа и указанных контактов, полностью копируют друг друга, подсказывает Бедеров.

Мошенническая схема простая, рассказал эксперт. Сначала злоумышленники делают массовую рассылку, публикуют рекламные предложения на различных сайтах и в соцсетях. В данных объявлениях указывается, что, вложив, условно, 1 рубль, можно получить 10 рублей обратно. После этого аферисты создают фальшивый сайт брокера и личный кабинет, доступ к которому предоставляют своей «жертве», продолжает эксперт. В данном личном кабинете злоумышленники видят сумму, на которую пополнен счет, отмечает Бедеров.

Затем пользователь приступает к игре на форекс-бирже и начинает выигрывать. Но в действительности же данная «игра» программируется удаленно злоумышленниками. Пользователь думает, что у него получается зарабатывать на этой «игре» и он вносит еще больше денег. Все средства же похищаются мошенниками.

Бедеров рекомендует быть бдительным, а также знать, что никакие пирамиды не работают. Также он советует проверять на сайте ЦБ РФ, имеется ли у форекс-дилера лицензия. Отсутствие лицензии говорит о том, что деятельность форекс-дилера незаконна.

Также необходимо детально проверять адрес сайта перед введением данных для оплаты и перевода денег.

Он подсказывает, что любой ресурс, который проводит обработку персональных данных граждан, должен располагаться на территории России. Не стоит контактировать с форекс-брокером, если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо.

Стоит также отказаться от совершения сделок и покупок на сайтах со «странным» доменом, к примеру «.rus» вместо «.ru». Ошибки в названиях также указывают на фальшивый сайт.

Кроме того, в ходе заключения договора и соглашения необходимо проверять, с какой компанией подписывается договор. Формат PDF документа должен насторожить.

На самом сайте в документах должно быть четкое указание на лицо, которое отвечает за работу сайта. Кроме того, там должны быть представлены соглашения по работе с пользователями, данные по выставляемому счету — юрлицо это или физлицо.

Бедеров советует полагаться только на те сайты, которые используют протокол SSL (Secure Sockets Layer). В URL-адресе таких сайтов вместо «http» указано «https», а слева от адресной строки или снизу в строке состояния отображается значок в виде закрытого замка. В случае отсутствия замка вводить данные карты не рекомендуется, заключил эксперт.