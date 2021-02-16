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Около 26 млн: Названа позволяющая жить на проценты сумма вклада 

Мария Иванова 1 час назад
Около 26 млн: Названа позволяющая жить на проценты сумма вклада
Фото: ТАСС
Эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Ревенко рассказал, что вклад, на проценты от которого можно жить в 2021 году, должен составлять около 26 миллионов рублей. Об этом сообщает «Прайм».
Ревенко отметил, что для российской семьи из четырех человек необходимо как минимум сто тысяч рублей в месяц, чтобы поддерживать приемлемый уровень жизни.
Ради такого дохода в последние десять лет семье пришлось бы хранить в банке более 12 миллионов рублей. Однако ежемесячное снятие процентов обесценило бы деньги.

«Ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — подчеркнул Ревенко.

В 2021 году ситуация заметно изменилась. Центробанк понизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25 процента. В результате средняя доходность по депозитам тоже составляет около 4,5 процента. Чтобы получать по сто тысяч рублей в месяц, семье потребовался бы вклад более чем в 26 миллионов рублей.
Ревенко отметил, что для комфортной жизни в Москве семье из четырех человек понадобилось бы 150-200 тысяч рублей. Размер вклада в таком случае должен составлять 45-50 миллионов рублей.
Эксперт отметил, что хорошей альтернативой вкладу стали пятилетние облигации федерального займа со средней доходностью в 5,8 процента.
Как писал «Рамблер», ранее аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев заявил, что небольшие накопления (около ста тысяч рублей) не стоит класть на депозит в банке или переводить в валюту: лучше разместить их в акции.
По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное — в американские акции в долларах.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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