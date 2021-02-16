ЦБ выступил против консультаций с брокерами вне договора

Банк России намерен признать недобросовестной практикой советы и рекомендации брокеров и банков, даваемые ими частным инвесторам вне договора инвестиционного консультирования, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд.

"Тут кроется одна ситуация, которую мы будем рассматривать как недобросовестную практику, когда человек приходит либо к брокеру, либо еще в какую-то организацию — в банк, например, как к агенту, либо в банк как к брокеру-агенту, и ему начинают предлагать ценные бумаги", — сказала она на конференции АРБ "Как банкам работать с неквалифицированными инвесторами: ограничения и возможности".

Эта форма предложения соответствует признакам инвестиционного совета, который у нас закреплен в стандарте по инвестиционным советникам (признаки такой деятельности прописаны детально в стандарте СРО), но при этом не заключается договор, организация может быть даже не в реестре инвестиционных советников, пояснила она.

"Мы будем рассматривать такого рода практики, в том числе и при проведении контрольно-надзорных мероприятий, как ненадлежащие, не соответствующие по сути закону. Потому что инвестиционный советник имеет ответственность, предусмотренную законодательно. А когда такого рода есть уловка, что даются советы, но при этом говорится "это не инвестиционный совет". А зачем вы его тогда даете? Для чего, если это не инвестиционный совет?", — также указала Шервуд.

Она подчеркнула, что советник, задавая определенные вопросы по горизонту инвестирования, опыту работы, возрасту, финансовому положению, определяет ту максимально-правильную корзину и диверсифицирует ее, которая необходима этому конкретному инвестору. "А когда у нас просто есть планка продать облигации того самого банка, с которым заключен брокерский договор, то мы просто их и продаем, и при этом совокупный портфель из 70-80-90% из продуктов группы, при этом говорят о какой-то диверсификации", — добавила замруководителя службы.