Эксперт посоветовал звонить в банки только по указанным в договорах телефонам

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев назвал лучший способ защиты от банковских мошенников.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Медведев посоветовал россиянам хранить заключенные с банками договора и общаться с представителями банков только по указанным в договорах телефонам.

«Это ваша ответственность, дорогие соотечественники. Когда вы заключили с банком какой-нибудь договор, банк вам выдает карточку, где написан телефон. Этот телефон — для вас верная защита, не теряйте его. Другого способа придумать невозможно. Я призываю граждан хранить эти телефоны», — заявил Медведев.

Он отметил, что регулярно «имеет общение» с двумя банками, они присылают ему смс, в которых обязательно указывается, что он должен позвонить по номерам банка, указанных в договоре.

«Именно так, а не номер телефона мне они должны передавать, по которому я должен позвонить», — заключил омбудсмен.

Как сообщал «Рамблер», в июле и декабре 2020 года аналитический центр НАФИ провел опросы, согласно результатам которых 45% держателей карт сталкивались с мошенничеством. Это в полтора раза выше, чем с июля по декабрь прошлого года (31%).