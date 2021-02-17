У россиян начали вымогать деньги через веб-камеры 

Мошенники стали чаще вымогать деньги, сообщая о слежке через веб-камеры и камеры смартфонов. Об этом сообщают «Известия».

Преступники присылают жертвам письма на электронную почту, в которых сообщают, что за ними велась слежка через камеры. Они вымогают деньги, угрожая опубликовать порочащие видеозаписи в интернете.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сообщил, что слежка через камеры возможна с технической точки зрения, однако требует наличия у злоумышленников больших технических возможностей.

Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод отметил, что особенно уязвимы в этом смысле дешевые китайские камеры, потому что могут принимать команды извне из-за особенностей настройки.

Галов назвал способом избежать слежки покупку шторки для камеры и установку продвинутых комплексных защитных решений, которые следят за тем, какие приложения используют доступ к камере. Директор Академии информационных систем Юрий Малинин посоветовал скачивать мобильные приложения исключительно из официальных магазинов.