Названы причины блокировки банковских карт

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Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали , что чаще всего банковские карты россиян блокируют в случае подозрений в отмывании и легализации преступных доходов.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева отметила, что заблокировать карту могут клиентам, которые часто получают переводы на сумму более 200 тысяч рублей и сразу же их обналичивают.

Кроме того, проблемой может стать нетипичное назначение платежа. Култышева рассказала о случае, когда человеку заблокировали счет из-за выплаты страхового возмещения от зарубежной страховой компании.

Адвокат Дмитрий Сурков добавил, что часто блокируются карты людей, которые получают выигрыши от букмекерских контор и крупные платежи от недавно созданных юридических лиц.

Заблокировать карту могут и в случае масштабной утечки персональных данных клиентов банка. В таких ситуациях банк принимает решение о перевыпуске карт.

Как писал «Рамблер», ранее Центробанк назвал признаки сомнительных операций, дающие банку право заморозить транзакцию, отказать в переводе и даже расторгнуть договор с клиентом.

В список подозрительных операций вошел оборот цифровой валюты, регулярные зачисления денег от третьих лиц и их последующее обналичивание.

ЦБ убрал из списка сомнительных операций пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и транзакции с «необычно высокой» комиссией.