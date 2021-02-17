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Подозрительно: почему блокируют карты россиян 

Мария Иванова 2 часа назад
Названы причины блокировки банковских карт
Фото: ТАСС
Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, что чаще всего банковские карты россиян блокируют в случае подозрений в отмывании и легализации преступных доходов.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева отметила, что заблокировать карту могут клиентам, которые часто получают переводы на сумму более 200 тысяч рублей и сразу же их обналичивают.
Кроме того, проблемой может стать нетипичное назначение платежа. Култышева рассказала о случае, когда человеку заблокировали счет из-за выплаты страхового возмещения от зарубежной страховой компании.
Адвокат Дмитрий Сурков добавил, что часто блокируются карты людей, которые получают выигрыши от букмекерских контор и крупные платежи от недавно созданных юридических лиц.
Заблокировать карту могут и в случае масштабной утечки персональных данных клиентов банка. В таких ситуациях банк принимает решение о перевыпуске карт.
Как писал «Рамблер», ранее Центробанк назвал признаки сомнительных операций, дающие банку право заморозить транзакцию, отказать в переводе и даже расторгнуть договор с клиентом.
В список подозрительных операций вошел оборот цифровой валюты, регулярные зачисления денег от третьих лиц и их последующее обналичивание.
ЦБ убрал из списка сомнительных операций пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и транзакции с «необычно высокой» комиссией.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Сурков , Центральный банк России , РИА Новости
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