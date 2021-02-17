Популярность Clubhouse активизировала мошенников 

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В сервисах бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» зафиксированы предложения с приглашениями в закрытую социальную сеть Clubhouse по цене от 10 тысяч до 200 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Данная активность может быть обусловлена желанием обладателей приглашений заработать, однако есть риск, что ситуацией решили воспользоваться мошенники, сказал гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

«Вас попросят перевести деньги в обмен на инвайт без гарантий получения приглашения», — предупредил он в беседе с «Коммерсантом».

В «Авито» приняли решение о запрете продажи приглашений в Clubhouse с 17 февраля во избежание мошенничества.

Clubhouse является быстро набирающей обороты социальной сетью по обмену голосовыми сообщениями. В настоящее время у Clubhouse есть лишь мобильное приложение для iOS. Регистрация на платформе доступна по приглашению от кого-то из ее пользователей.

Злоумышленники могут воспользоваться тем, что люди не так хорошо знают, как устроен сервис, опасается эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо . Он заявил, что в настоящее время не наблюдается дефицита приглашений, однако существует более опасная угроза — в магазине приложений операционной системы Android появились фальшивые приложения Clubhouse. По словам эксперта, они позволяют отслеживать местоположение устройства, получать сообщения из мессенджеров или доступ к микрофону и камере на смартфоне.

Кроме того, существует риск распространения вредоносного ПО приложениями, считает основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Официальное приложение Clubhouse не запрашивает доступа к камере, фотографиям или местоположению, подсказывают эксперты компании Avast.

В будущем Clubhouse может являться драйвером роста числа мошенничеств с технологией синтеза аудио и видео для подделки речи, говорит ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.