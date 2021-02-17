Россиян предупредили о проблемах с пенсиями к 2030 году

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По мнению Калугина, произойти это может, так как продолжительность жизни увеличивается и количество пенсионеров и работающих россиян к 2030 году сравняется.

Экономист предположил, что больше половины пенсий будут платить из федерального бюджета, из-за чего выплаты сократятся, так как стоимость пенсионного балла ежегодно устанавливают власти.

С Калугиным не согласилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина Татьяна Омельчук . Она подчеркнула, что в пенсионную систему продолжают поступать взносы, поэтому выплаты не остановятся.

«Может быть разное соотношение плательщиков и получателей пенсии, но в любом случае никакого коллапса нет, и ухудшение ситуации не предполагалось», — подчеркнула Омельчук.

Она добавила, что количество пенсионеров будет сокращаться из-за увеличения пенсионного возраста.

Как писал «Рамблер», ранее Калугин заявил, что россияне, родившиеся после 1972 года, будут получать маленькую пенсию.

По мнению экономиста, проблемы с пенсией у части россиян возникнут из-за «существенной дыры» в ПФР.