Онищенко призвал разобраться с ценами на яйца 

« (Бывший премьер-министр России Виктор. — Прим. ред.) Черномырдин же правильно говорил: ("Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало. — Прим. ред.)"», — отметил Онищенко.