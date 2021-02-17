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Онищенко призвал разобраться с ценами на яйца 

Артём Кульша 1 час назад
Власти России должны внимательно разобраться с вопросом цен на яйца. Об этом депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил «Комсомольской правде».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», торговые сети обратились в Министерство промышленности и торговли в связи с планами производителей яиц повысить отпускные цены на 10%. Сегодня Онищенко назвал яйца очень дешевым и биологически полноценным продуктом питания, нужным повседневно, а тему цен на них — очень злободневной и резонансной для граждан России.
Он допустил, что у производителей яиц есть основания говорить о росте цен на сырье, и призвал компетентные органы не отмахиваться от этой проблемы, а внимательно с ней разобраться, возможно, предоставив льготы производителям.

« (Бывший премьер-министр России Виктор. — Прим. ред.) Черномырдин же правильно говорил: ("Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало. — Прим. ред.)"», — отметил Онищенко.

Комментарии 2
Личный счет , Видео , Экономика , Геннадий Онищенко , Минпромторг , Госдума , Комсомольская правда
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