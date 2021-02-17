Законопроект о налогообложении криптовалют прошел первое чтение, сообщается на сайте Государственной думы РФ.
Законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом и вносит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получает право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.
За непредоставление информации об операциях, нарушение сроков предоставления и сокрытия прибыли от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2020 года. При подготовке законопроекта к первому чтению комитеты Госдумы рекомендовали уточнить базовый закон о цифровых финансовых активах и внести определение цифровых валют в Гражданский кодекс РФ.
Как писал «Рамблер», ранее председатель совета директоров Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года. Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги. Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro. Япония первой в мире легализовала использование биткоина как средства платежа.