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Законопроект о налогообложении криптовалют прошел первое чтение, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом и вносит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получает право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

За непредоставление информации об операциях, нарушение сроков предоставления и сокрытия прибыли от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2020 года. При подготовке законопроекта к первому чтению комитеты Госдумы рекомендовали уточнить базовый закон о цифровых финансовых активах и внести определение цифровых валют в Гражданский кодекс РФ.