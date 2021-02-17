Росстат сообщил о подорожании овощей и маргарина

Стоимость овощей в России с 9 по 15 февраля 2021 года увеличилась на 1,7%, мясо кур подорожало на 1,4%, маргарин вырос в цене на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата

Также, по данным ведомства, в среднем на 1,7% подорожала плодоовощная продукция. Огурцы стали дороже на 3,6%, картофель вырос в цене на 2%, помидоры подорожали на 1,7%, стоимость моркови повысилась на 1,6%, репчатый лук и яблоки подорожали на 1,1%, а белокочанная капуста — на 1%.

В Росстате также сообщили, что за неделю цены на рыбу мороженую выросли на 0,5%, колбасу копченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания и сыры сычужные — на 0,3%, колбасу вареную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, макаронные изделия, смеси сухие молочные для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, говядину, свинину, баранину, консервы мясные, сметану, творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, вермишель и соль поваренную — на 0,1%.

Кроме того, цены на куриные яйца в среднем по стране поднялись на 0,9%, в том числе в 53 субъектах РФ — на 0,1-1,9%, в 20 субъектах — на 2-6%. В пяти субъектах РФ цены не изменились. В семи субъектах цены снизились на 0,1-9,4%. Подсолнечное маслов в среднем по России стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах — на 0,1-0,9%, в шести субъектах — на 1-1,8%. В 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,3%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%, в том числе в 31 субъекте — на 0,1-0,9%, в семи субъектах — на 1-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%, в 20 субъектах цены не изменились.

По данным Росстата, также за неделю снизились цены на пшено, конфеты шоколадные и водку — на 0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный и карамель — на 0,1%. Цены на масло сливочное, молоко, муку пшеничную, крупу гречневую, рис и печенье не изменились.