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Россияне смогут увидеть свои покупки на сайте налоговой 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Россияне смогут увидеть свои покупки на сайте налоговой
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, в результате чего налогоплательщик сможет увидеть в личном кабинете данные о всех своих покупках, сделанных с помощью банковских карт. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
По словам Егорова, в результате граждане смогут оформлять налоговый вычет «буквально нажатием одной кнопки».
Также Даниил Егоров анонсировал запуск в марте 2021 года технологии по упрощенному получению налоговых вычетов. С ее помощью срок получения вычета должен сократиться до полутора месяцев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Совет Федерации предложил правительству увеличить размер налогового вычета на медицинские услуги и образование. В настоящий момент совокупный размер расходов на медицинские услуги и образование, по которому можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. В верхней палате парламента предлагают поднять планку до 200 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Даниил Егоров , Федеральная налоговая служба , Совет Федерации
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