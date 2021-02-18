В России рекордно выросли долги граждан

Россияне задолжали рекордное количество денег, сообщает РБК. В 2020 году долги выросли до небывалых ранее 145,7% отечественного ВВП.

Выводы сделали специалисты Института международных финансов. Они высчитали суммарный долг россиян, куда вошли задолженности расширенного правительства, финансового и нефинансового секторов, домохозяйств.

Оказалось, что самый внушительный вклад в рекордные показатели внесли коммерческие структуры, которые увеличили долги до 92,1% ВВП. Ранее невозвратные суммарный долг компаний-банкротов в России был оценен в сумму около 2 трлн рублей. Согласно данным Центробанка, долги нефинансового сектора в минувшем году прибавили 5 трлн рублей, внешний долг российский компаний увеличился на 3 трлн рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты выяснили, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В декабре задолженность граждан РФ перед банками оценивалась на уровне 8,8 триллиона рублей. За последний месяц минувшего года сумма увеличилась на 1,7% и составила 9,1 триллиона рублей. В январе был зафиксирован еще один рекорд. Сегодня объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 миллиарда рублей), увеличившись за декабрь на 14%. Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тысячи заключенных договоров.