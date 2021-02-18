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Россиян предупредили об угрозе роста цен на непродовольственные товары 

РИА Новости 55 минут назад
Цены на электронику могут резко возрасти
Фото: РИА Новости
Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары, сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо АКОРТ.
В ассоциации пояснили, что с ноября по январь 2021 года значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника. Цены на них может подняться на 10-20%. Стоимость других товаров может вырасти на 5-7%.

"Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", — заявили изданию в Минпромторге.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил временный рост стоимости логистики и спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение полугода.
Николай Петров сообщил о росте цен на электронику в России в этом году. Основной причиной этого стал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Карпов , Николай Петров , Минпромторг , газета "Известия"
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