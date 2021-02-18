Цены на электронику могут резко возрасти

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары, сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо АКОРТ.

В ассоциации пояснили, что с ноября по январь 2021 года значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника. Цены на них может подняться на 10-20%. Стоимость других товаров может вырасти на 5-7%.

"Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", — заявили изданию в Минпромторге.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил временный рост стоимости логистики и спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение полугода.