Рост цен на еду в России оказался рекордным 

Цены на продовольственные товары в России увеличились на семь процентов в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого, обогнав инфляцию. Этот рост оказался рекордным с января 2016 года, то есть за пять лет. Данные представила аналитическая служба FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»

Особенно заметно за год прибавил в цене сахар-песок (на 64 процента) и подсолнечное масло (на 26,2 процента), в отношении которых власти в декабре ввели ценовое регулирование. Также существенно повысилась стоимость круп и бобовых (на 20,8 процента), куриных яиц (на 18 процентов), плодоовощной продукции (на 16,3 процента) и макарон (на 12,9 процента).

В целом по стране наблюдалась негативная социально-экономическая тенденция: в основном рост цен на продукты и общая инфляция были ниже в благополучных регионах. Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.

Как отмечают эксперты, малообеспеченные слои использовали антикризисные выплаты от государства для увеличения потребления, что сказалось на росте цен на продовольствие. Из-за госрегулирования цен на отдельные продукты рынок может ожидать разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески, добавили аналитики.