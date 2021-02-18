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Рост цен на еду в России оказался рекордным 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Рост цен на еду в России оказался рекордным
Фото: РИА Новости
Цены на продовольственные товары в России увеличились на семь процентов в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого, обогнав инфляцию. Этот рост оказался рекордным с января 2016 года, то есть за пять лет. Данные представила аналитическая служба FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»)
Особенно заметно за год прибавил в цене сахар-песок (на 64 процента) и подсолнечное масло (на 26,2 процента), в отношении которых власти в декабре ввели ценовое регулирование. Также существенно повысилась стоимость круп и бобовых (на 20,8 процента), куриных яиц (на 18 процентов), плодоовощной продукции (на 16,3 процента) и макарон (на 12,9 процента).
В целом по стране наблюдалась негативная социально-экономическая тенденция: в основном рост цен на продукты и общая инфляция были ниже в благополучных регионах. Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.
Как отмечают эксперты, малообеспеченные слои использовали антикризисные выплаты от государства для увеличения потребления, что сказалось на росте цен на продовольствие. Из-за госрегулирования цен на отдельные продукты рынок может ожидать разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески, добавили аналитики.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что принятые в стране в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали.
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Комментарии 3
Личный счет , Максим Решетников , Минэкономразвития , Lenta.ru
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