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Россияне готовы платить дополнительные налоги 

Артём Кульша 1 час назад
Почти две трети граждан России готовы платить дополнительные налоги и сборы. Об этом сообщает ТАСС.
В последние месяцы 2020 года эксперты Высшей школы экономики провели исследование с участием шести тысяч россиян 15-72 лет, проживающих в 173 населенных пунктах в 59 регионах.
Согласно его результатам, 60% опрошенных готовы платить дополнительные налоги и сборы, если полученные деньги будут под контролем общественности потрачены на реализацию конкретных программ по улучшению качества медицинского обслуживания и школьного образования и социальную помощь.
Кроме того, большинство респондентов высказали мнение, что власти должны тратить больше денег на образование, медицину, экологию, выплату пенсий и социальную поддержку.
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По мнению большинства, приоритетами бюджетных расходов в сфере здравоохранения должны быть профилактика заболеваний, увеличение числа врачей, повышение их квалификации и усиление участковой службы, а в сфере образования — строительство и ремонт школ и детских садов, их техническое оснащение и повышении заработных плат учителей.

«Дороги, транспорт, жилье, наука, оборона и безопасность отошли на второй план в народном бюджете на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса», — сказано в исследовании.

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Личный счет , Видео , ВШЭ
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