Почти две трети граждан России готовы платить дополнительные налоги и сборы. Об этом сообщает ТАСС.

В последние месяцы 2020 года эксперты Высшей школы экономики провели исследование с участием шести тысяч россиян 15-72 лет, проживающих в 173 населенных пунктах в 59 регионах.

Согласно его результатам, 60% опрошенных готовы платить дополнительные налоги и сборы, если полученные деньги будут под контролем общественности потрачены на реализацию конкретных программ по улучшению качества медицинского обслуживания и школьного образования и социальную помощь.

Кроме того, большинство респондентов высказали мнение, что власти должны тратить больше денег на образование, медицину, экологию, выплату пенсий и социальную поддержку.

По мнению большинства, приоритетами бюджетных расходов в сфере здравоохранения должны быть профилактика заболеваний, увеличение числа врачей, повышение их квалификации и усиление участковой службы, а в сфере образования — строительство и ремонт школ и детских садов, их техническое оснащение и повышении заработных плат учителей.