Пилотный проект по начислению заработных плат через систему быстрых платежей может начаться в России в 2022 году. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает РИА «Новости».

Скоробогатова заявила, что в марте-апреле начнется дискуссия по данному проекту, так как было предложение начать пилотный режим в 2022 году. Это позволит посмотреть, как работает проект и дает ли он эффект.

«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — отметила она.

Систему быстрых платежей запустили в России в конце января 2019 года. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.