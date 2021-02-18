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В ЦБ РФ анонсировали пилотный проект по зачислению зарплат по номеру телефона 

Газета.Ru 1 час назад
Пилотный проект по начислению заработных плат через систему быстрых платежей может начаться в России в 2022 году. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает РИА «Новости».
Скоробогатова заявила, что в марте-апреле начнется дискуссия по данному проекту, так как было предложение начать пилотный режим в 2022 году. Это позволит посмотреть, как работает проект и дает ли он эффект.

«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — отметила она.

Систему быстрых платежей запустили в России в конце января 2019 года. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
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Ранее Центробанк сообщал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях.
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