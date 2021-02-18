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В России могут повысить подоходный налог 

Павел Тиунов 1 час назад
Экономист предрек повышение подоходного налога в России
Фото: РИА Новости
Пенсионная реформа в России грозит повышением подоходного налога заявил изданию Ura.ru экономист Игорь Николаев. По его словам, именно поэтому в Минфине на время засекретили разработку законопроекта о добровольной накопительной пенсионной системе.
Эксперт подчеркнул, что старая накопительная система, которая в настоящее время в пребывает в замороженном состоянии, в будущем существовать не будет. О структуре новой накопительной системы ещё не утихают споры.
Главный вопрос — какого она будет характера: добровольного или принудительного, то есть обяжут ли россиян платить взносы поверх тех, что перечисляет работодатель, или нет.

«Могут обязать (самих граждан) перечислять накопительную часть пенсии. А это рост налоговой нагрузки и фактически повышение подоходного налога», — пояснил Николаев.

Именно этот вопрос в настоящее время активно осуждается в Минфине, а, чтобы не будоражить лишний раз общественность громкими новостями, разработку законопроекта решено было на время засекретить. Как только представители ведомства придут к общему решению, старую пенсионную систему отменят, отметил экономист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году с пенсионеров в России начнет взиматься новый налог. Речь о налоге на проценты с доходов, полученных по вкладам в банках. При его начислении будут учитываться все доходы, за исключением процентов, начисленных по рублевым счетам по ставке не более 1% годовых и по эскроу-счетам независимо от размера ставки. Налог будет взиматься с процентов по вкладу, если они превысили 42,5 тысячи рублей в год.
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Личный счет , Игорь Николаев , Минфин
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