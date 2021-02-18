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В России зафиксирован резкий рост спам-звонков 

Прайм и ещё 1 57 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует рост нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, обсуждает эту проблему с операторами связи, сообщается на сайте службы.

"ФАС фиксирует рост нарушений в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия. Ведомство совместно с операторами связи рассматривает варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями", — говорится в сообщении.

В 2020 году служба рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 миллиона рублей. Выдано свыше двух тысяч предписаний.
Наибольшее количество нарушений в 2020 году фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс) — 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.
Как отмечает служба, сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах.

"В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов, они находятся в высокой стадии готовности. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совестно с операторами связи", — заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский в ходе сессии "Антимонопольного форума-2021".

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Личный счет , Видео , ФАС
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