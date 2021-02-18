Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует рост нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, обсуждает эту проблему с операторами связи, сообщается на сайте службы.

"ФАС фиксирует рост нарушений в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия. Ведомство совместно с операторами связи рассматривает варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями", — говорится в сообщении.

В 2020 году служба рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 миллиона рублей. Выдано свыше двух тысяч предписаний.

Наибольшее количество нарушений в 2020 году фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс) — 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.

Как отмечает служба, сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах.