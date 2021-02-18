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Россияне потратили 3,2 триллиона на онлайн-покупки 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне потратили 3,2 триллиона на онлайн-покупки
Фото: ТАСС
В 2020 году россияне потратили 3,2 триллиона рублей на покупки в интернет-магазинах. Об этом сообщает ТАСС.
В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что данный показатель больше аналогичного за 2019-й на 58,5%. В 2020-м оборот внутреннего рынка электронной коммерции достиг 2,7 триллиона против 1,4 триллиона годом ранее.
Доля e-commerce в общем объеме продаж розничного рынка в прошлом году составила 9,6%. Доля российского рынка электронной коммерции увеличилась до 86% (в 2019 году был 71%). В АКИТ связывают это с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 — на протяжении некоторого времени грузоперевозки были ограничены, а сроки доставки — увеличены.
Чаще всего в 2020-м россияне покупали в отечественных интернет-магазинах электронику и бытовую технику (28,2%), одежду и обувь (21%), продукты питания (10,2%), мебель и товары для дома (9,2%), в иностранных — одежду и обувь (31,6%), технику и электронику (21,5%), товары для детей, творчества, инструменты и садовую технику, книги и товары из зоомагазинов (12,8%).

«Год назад было трудно предположить, что объем рынка интернет-торговли может так вырасти. Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян. Текущий год, скорее всего, не будет отличаться таким взрывным ростом, однако, уверен, он принесет нам еще более удивительные форматы, услуги и объединения», — сообщил президент АКИТ Артем Соколов.

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Личный счет , Артем Соколов
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