Россияне потратили 3,2 триллиона на онлайн-покупки 

В 2020 году россияне потратили 3,2 триллиона рублей на покупки в интернет-магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что данный показатель больше аналогичного за 2019-й на 58,5%. В 2020-м оборот внутреннего рынка электронной коммерции достиг 2,7 триллиона против 1,4 триллиона годом ранее.

Доля e-commerce в общем объеме продаж розничного рынка в прошлом году составила 9,6%. Доля российского рынка электронной коммерции увеличилась до 86% (в 2019 году был 71%). В АКИТ связывают это с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 — на протяжении некоторого времени грузоперевозки были ограничены, а сроки доставки — увеличены.

Чаще всего в 2020-м россияне покупали в отечественных интернет-магазинах электронику и бытовую технику (28,2%), одежду и обувь (21%), продукты питания (10,2%), мебель и товары для дома (9,2%), в иностранных — одежду и обувь (31,6%), технику и электронику (21,5%), товары для детей, творчества, инструменты и садовую технику, книги и товары из зоомагазинов (12,8%).