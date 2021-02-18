Кто получит 15 600 рублей к пенсии 

РИА ФАН напомнило , что пенсионеры, ставшие участниками государственной программы софинансирования, могут рассчитывать на выплату в 15 600 рублей.

Речь идет о налоговом вычете в 13 процентов от накоплений. Его могут получить участники программы, в рамках которой на каждый внесенный гражданином рубль государство добавляло еще один.

Опрошенные РИА ФАН эксперты отметили, что в программе зарегистрировались около 3,5 миллиона человек, но не все из них пополняли счета.

«Эта выплата будет доступна очень ограниченному количеству людей», — заявил один из собеседников портала.

Он рассказал, что для получения 15 600 рублей необходимо было пополнять счет на 12 тысяч рублей в течение десяти лет. Некоторые участники программы за все время внесли всего десять тысяч рублей, поэтому они смогут получить только 1,3 тысячи.

Как писал «Рамблер», россиянам, которые в январе отметили 80-летие, полагается надбавка к пенсии. Фиксированная выплата к страховой части для них увеличивается в два раза. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически.

После январской индексации фиксированная выплата составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут получать примерно на шесть тысяч больше.