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Кто получит 15 600 рублей к пенсии 

Мария Иванова 36 минут назад
Кто получит 15 600 рублей к пенсии
Фото: РИА Новости
РИА ФАН напомнило, что пенсионеры, ставшие участниками государственной программы софинансирования, могут рассчитывать на выплату в 15 600 рублей.
Речь идет о налоговом вычете в 13 процентов от накоплений. Его могут получить участники программы, в рамках которой на каждый внесенный гражданином рубль государство добавляло еще один.
Опрошенные РИА ФАН эксперты отметили, что в программе зарегистрировались около 3,5 миллиона человек, но не все из них пополняли счета.

«Эта выплата будет доступна очень ограниченному количеству людей», — заявил один из собеседников портала.

Он рассказал, что для получения 15 600 рублей необходимо было пополнять счет на 12 тысяч рублей в течение десяти лет. Некоторые участники программы за все время внесли всего десять тысяч рублей, поэтому они смогут получить только 1,3 тысячи.
Как писал «Рамблер», россиянам, которые в январе отметили 80-летие, полагается надбавка к пенсии. Фиксированная выплата к страховой части для них увеличивается в два раза. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически.
После январской индексации фиксированная выплата составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут получать примерно на шесть тысяч больше.
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Личный счет , РИА ФАН
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