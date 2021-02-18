Раскрыты подводные камни нового налога с процентов по вкладам

Российских вкладчиков ожидает неприятный сюрприз в конце 2021 года, когда придется платить новый налог с процентов по вкладам.

Как сообщал «Рамблер», с этого года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение дохода в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.

Издание «Коммерсант» перечислило все подводные камни нового налога, которые могли не заметить желающие обойти грядущее налогообложение.

Так, налог будет взиматься не с 1 млн рублей, положенного в банк, а со всех доходов, которые вкладчику принесли средства счетах в банках, превышающие сумму, полученную от умножения 1 млн рублей на размер ключевой ставки — на данный момент она составляет 4,25%.

При подсчете доходов нужно учитывать не только размещенные на вкладах средства, но и все счета, в том числе карточные и текущие, по которым начисляется процент на остаток выше 1%.

Кроме того, граждане могут не учесть, что доходами являются также предоставление банком какой-либо бесплатной услуги при условии, что на карте клиента всегда остается неснижаемый остаток. Самый распространенный вариант — бесплатное обслуживание карточного счета при неснижаемом остатке около 20–50 тысяч рублей. Если сумма в какой-то период оказывается меньше, то придется заплатить от 99 рублей в месяц за обслуживание карты. Эти неуплаченные средства тоже являются доходом, который необходимо учесть в целях налогообложения.