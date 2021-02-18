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Россиянам будут перечислять зарплату по-новому 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам будут перечислять зарплату по номерам телефонов
Фото: ТАСС
В Центробанке анонсировали пилотный проект по перечислению зарплаты через систему быстрых платежей по номерам телефонов, передает РИА «Новости».
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что проект могут начать тестировать в 2022 году, но конкретные сроки будут обсуждаться в марте-апреле этого года.
Скоробогатова отметила, что перед запуском сервиса необходимо придумать механизм, который позволит защитить граждан при краже или смене номера телефона.

«Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли», — отметила зампред ЦБ.

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«Рамблер» писал, что СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью жители России могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета.
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Личный счет , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России , РИА Новости
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