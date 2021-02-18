Россиянам будут перечислять зарплату по номерам телефонов

«Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли», — отметила зампред ЦБ.