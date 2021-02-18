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Павлова предложила разрешить внесудебное банкротство пенсионерам 

Парламентская газета 1 час назад
Пенсионерам предложили разрешить внесудебное банкротство
Фото: ТАСС
Пенсионерам нужно разрешить проходить процедуру досудебного банкротства, заявила член Комитета Совета Федерации по безопасности Маргарита Павлова в ходе обсуждения проблем задолженности пожилых людей перед кредитными организациями на заседании профильного комитета палаты. Об этом в четверг сообщается на сайте телеканала «Вместе РФ».
Сенатор обратила внимание, что большинство людей старшего возраста плохо разбираются в финансовых вопросах, поэтому когда возникает нужда в деньгах с легкостью оформляют доступные кредиты под высокие проценты. В итоге пенсионеры попадают в долговую яму.

«Чаще всего берут средства на лекарства, на обследования, помощь детям, внукам, находящимся в сложной финансовой ситуации. Пенсионер у нас получает пенсию, в его отношении не может быть окончено исполнительное производство. И как следствие — ни один пенсионер в России не вправе воспользоваться внесудебным порядком, даже если после удержания из пенсии у него остаётся менее прожиточного минимума», — сказала Павлова.

Сейчас судебные приставы не могут в счёт погашения долга списывать средства социальной пенсии и такие должники становятся вечными. Маргарита Павлова рассказала в качестве примера, что из миллиона пенсионеров Челябинской области в такую ситуацию попали около 30 тысяч.
Юрист Вячеслав Курилин подтвердил, что та редакция закона, которая есть, не позволяет пожилым людям оформить внесудебное банкротство.
Сенаторы предлагают внести поправки в проект закона о минимальном гарантированном доходе должников, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе.
Законопроект дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Документом предлагается включить в него ежемесячный доход гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России — в 2021 году это чуть больше 12,7 тыс. рублей.
Соавтор инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что фактически речь идёт о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение. «Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан», — подчеркнул сенатор.
В конце 2020 года «Парламентская газета» разбиралась, как стать банкротом. Тогда сообщалось, что число индивидуальных предпринимателей и граждан, объявивших себя несостоятельными, в ряде регионов выросло почти на 100 процентов.
Активизации банкротства граждан способствовало введение упрощенного порядка этой процедуры с 1 сентября, когда этот статус стало возможным получить в досудебном порядке, подав заявку о несостоятельности бесплатно в МФЦ. При этом нужно выполнить условие — неисполненные обязательства на сумму от 50 до 500 тысяч рублей и прекращение исполнительного производства из-за отсутствия имущества.
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Комментарии 7
Личный счет , Андрей Турчак , Маргарита Павлова , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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