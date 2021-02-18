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В Росстате сообщили, что реальные заработные платы в 2020 году выросли 

News.ru 55 минут назад
В России выросли реальные зарплаты
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%. Об этом сообщил Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Рост зарплат наёмных работников никак не противоречит данным о снижении доходов россиян (на 3,5% в реальном выражении в 2020 году), считают в Росстате. В структуре доходов доля зарплаты в IV квартале составила лишь 38,3% и 42,1% за 2020 год в целом. При этом доля заработной платы в структуре доходов снизилась по сравнению с первым кварталом 2020 года на 8%.
8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на уровень зарплат учёных. Она сказала, что как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц. Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах.
Проверку по исполнению зарплатных обязательств в субъектах РФ проводят Следственный комитет и прокуратура, писал NEWS.ru.
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Комментарии 23
Личный счет , Антон Силуанов , Анастасия Проскурина , Валерий Фальков , Росстат , Генпрокуратура РФ , РАН , СКР , Минобрнауки , Минфин , ИТАР-ТАСС
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