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Россияне забрали из банков более 800 млрд рублей в январе 

Вероника Полынина 37 минут назад
Россияне забрали из банков более 800 млрд рублей в январе
Фото: РИА Новости
В январе 2021 года россияне забрали со счетов в банках 881 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
По сравнению с предыдущим месяцем, средства населения в банках сократились на 2,7%. Месяцем ранее объем средств вырос на 5%.
В ЦБ объяснили, что отток средств — это обычное явление для января, когда многие компании выплачивают бонусы и премии, а также происходит выплата социальных платежей. Кроме того, расходы граждан традиционно увеличиваются в период январских каникул.
В Центробанке также отметили замедление роста вложений россиян в недвижимость и снижение спроса на квартиры, произошедшие из-за длительных праздников.
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В свою очередь средства юрлиц в январе выросли на 165 млрд рублей, или на 0,5% за счет валютных остатков.
Как сообщал «Рамблер», с этого года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение дохода в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.
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Личный счет , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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