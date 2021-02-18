Россияне забрали из банков более 800 млрд рублей в январе 

В январе 2021 года россияне забрали со счетов в банках 881 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России

По сравнению с предыдущим месяцем, средства населения в банках сократились на 2,7%. Месяцем ранее объем средств вырос на 5%.

В ЦБ объяснили, что отток средств — это обычное явление для января, когда многие компании выплачивают бонусы и премии, а также происходит выплата социальных платежей. Кроме того, расходы граждан традиционно увеличиваются в период январских каникул.

В Центробанке также отметили замедление роста вложений россиян в недвижимость и снижение спроса на квартиры, произошедшие из-за длительных праздников.

В свою очередь средства юрлиц в январе выросли на 165 млрд рублей, или на 0,5% за счет валютных остатков.

Как сообщал «Рамблер», с этого года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение дохода в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.