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Экономист дал советы по инвестициям в 2021 году 

RT на русском 1 час назад
Экономист дал советы по инвестициям в 2021 году
Фото: Pixabay
Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов дал советы по инвестициям в 2021 году.
В беседе с ФАН он выразил мнение, что лучше всего себя проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость.

«Доходность по ней примерно в два раза превышает доходность инвестиций в жилые помещения и депозиты в рублях», — сказал эксперт.

По его словам, пока ещё есть возможность подобрать интересные еврооблигации, по которым доходность в валюте выше доходности по вкладам.
Вкладывать средства в криптовалюту Родионов не советует, поскольку в данном сегменте инвестиций есть риски.
Как добавил эксперт, не стоит переоценивать свои силы. Также важно иметь резерв на случай непредвиденной ситуации, заключил он.
Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.
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Личный счет , Александр Родионов , Богдан Зварич
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