Мошенники в среднем похищают 14 тысяч у россиян

Мошенники похищали у россиян в 2020 году в среднем 13,9 тысяч рублей — на 8% меньше, чем годом ранее. Однако общая сумма хищений увеличилась на 70%, пишет РБК со ссылкой на исследование группы «Тинькофф»

Отмечается, что мошенники похищают небольшие суммы, чтобы не вызывать подозрение у службы фродмониторинга. При этом в 2020 году объем мошеннических операций достиг исторического максимума.

Абсолютные цифры украденных средств может привести только ЦБ , но эти данные еще не опубликованы. По оценкам Центробанка, мошенники за девять месяцев прошлого года похитили с банковских депозитов около 6,5 млрд рублей.

Половину украденных денег в 2020 году жертвы перевели мошенникам сами после того, как были обмануты. Еще 28% средств было украдено из-за того, что потерпевшие раскрывали данные карт и секретные коды от банка.