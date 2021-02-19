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Названа средняя сумма мошеннического списания денег у россиян 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Мошенники в среднем похищают 14 тысяч у россиян
Фото: ТАСС
Мошенники похищали у россиян в 2020 году в среднем 13,9 тысяч рублей — на 8% меньше, чем годом ранее. Однако общая сумма хищений увеличилась на 70%, пишет РБК со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».
Отмечается, что мошенники похищают небольшие суммы, чтобы не вызывать подозрение у службы фродмониторинга. При этом в 2020 году объем мошеннических операций достиг исторического максимума.
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Абсолютные цифры украденных средств может привести только ЦБ, но эти данные еще не опубликованы. По оценкам Центробанка, мошенники за девять месяцев прошлого года похитили с банковских депозитов около 6,5 млрд рублей.
Половину украденных денег в 2020 году жертвы перевели мошенникам сами после того, как были обмануты. Еще 28% средств было украдено из-за того, что потерпевшие раскрывали данные карт и секретные коды от банка.
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