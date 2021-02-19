В России решили ввести налог на старательскую деятельность

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», добывать драгоценные металлы могут юридические лица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Некоторое время назад в Министерстве России по развитию Дальнего Востока подготовили проект закона «О старательской деятельности», который вводит понятие «старательской деятельности» — деятельности по поиску и извлечению драгметаллов, осуществляемой гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве, а в осеннюю сессию может быть внесен в Государственную думу.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объяснил, что документ легализует непромышленные месторождения, эксплуатация которых традиционными промышленными способами экономически неэффективна. Это поспособствует созданию новых рабочих мест на Дальнем Востоке и арктических территориях.