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В России может появиться новый налог 

Артём Кульша 29 минут назад
В России решили ввести налог на старательскую деятельность
Фото: ТАСС
В России может появиться налог на старательскую деятельность. Об этом сообщают «Известия».
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», добывать драгоценные металлы могут юридические лица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.
Некоторое время назад в Министерстве России по развитию Дальнего Востока подготовили проект закона «О старательской деятельности», который вводит понятие «старательской деятельности» — деятельности по поиску и извлечению драгметаллов, осуществляемой гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве, а в осеннюю сессию может быть внесен в Государственную думу.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объяснил, что документ легализует непромышленные месторождения, эксплуатация которых традиционными промышленными способами экономически неэффективна. Это поспособствует созданию новых рабочих мест на Дальнем Востоке и арктических территориях.
Сейчас Министерство финансов готовит законопроект, сопутствующий документу Минвостокразвития, — о введении новой категории налогоплательщиков, старателей, и новой цели налогообложения, старательской деятельности. Документ будет представлен в правительство в сентябре, а в Госдуму внесен в ноябре.
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Комментарии 1
Личный счет , Экономика , Алексей Чекунков , Госдума , Минфин
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