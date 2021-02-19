В Госдуме предложили изменить срок выхода на пенсию для части военнослужащих

Депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с инициативой пересмотреть порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере. Об этом сообщает RT.

Парламентарий обратилась с письмом к зампредам правительства Юрию Борисову Татьяне Голиковой , в котором напомнила, что сейчас военнослужащие в России имеют право претендовать на досрочный выход на пенсию по достижении минимум десяти лет служебного стажа на Крайнем Севере.

Однако, по словам Строковой, не у всех есть возможность выполнить такое условие, при этом трудовой стаж обнуляется.

«Предлагаю рассмотреть возможность разработки законодательного механизма, который даст возможность сократить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более», — говорится в письме депутата.

«Рамблер» писал, что в России девять категорий граждан могут претендовать на двойную пенсию. Это — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, федеральные государственные гражданские служащие, космонавты, летчики-испытатели, члены семей ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалиды вследствие военной травмы, родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, скончавшихся во время службы по призыву, либо вследствие военной травмы после увольнения с нее.