Экономисты поддержали введение продуктовых карточек 

Введение продовольственных карточек поможет многим россиянам жить лучше. Об этом экономист Владислав Гинько заявил «Лайфу».

«Продовольственные карточки — это хорошая инициатива, которая поможет многим россиянам жить лучше», — уверен Гинько.

Он отметил, что продовольственные карточки существуют в странах с развитой экономикой. Также там есть специальные отделы в магазинах для малообеспеченных людей — товары из них стоят значительно дешевле.