Экономисты поддержали введение продуктовых карточек 

Введение продовольственных карточек поможет многим россиянам жить лучше. Об этом экономист Владислав Гинько заявил «Лайфу».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России продовольственные сертификаты, потому что в стране есть малоимущие, а в магазинах — много товаров, «но дороговато».
«Продовольственные карточки — это хорошая инициатива, которая поможет многим россиянам жить лучше», — уверен Гинько.
Он отметил, что продовольственные карточки существуют в странах с развитой экономикой. Также там есть специальные отделы в магазинах для малообеспеченных людей — товары из них стоят значительно дешевле.
Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков высказал мнение, что продовольственные сертификаты или выплаты, которые можно потратить исключительно на еду, являются наиболее предпочтительным вариантом поддержки нуждающихся.