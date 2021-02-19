Льготы по оплате ЖКХ могут расширить 

Число семей, имеющих право на получение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, может удвоиться. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», субсидии на оплату ЖКХ получают 5,4% семей в России. Право на это определяется по размеру дохода за последние шесть месяцев. Некоторые нуждающиеся граждане, например, те, у кого есть долги за ЖКХ, не имеют права на получение помощи.

В том числе по этой причине ежегодно в бюджет возвращается часть денег, выделяемых государством на помощь гражданам по оплате ЖКХ. В данной связи глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительный директор организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставлять субсидии должникам, а право на получение помощи определять по размеру дохода за последние два месяца.