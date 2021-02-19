Россиянам предложили длинный отпуск за переработки 

Российские депутаты и сенаторы предложили компенсировать ненормированный рабочий день увеличенными отпусками. Об этом сообщает РИА Новости.

«К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во-вторых установить более существенные социальные гарантии», — заявил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Сейчас россияне, чей рабочий день ненормирован, могут получить три дополнительных дня отпуска. Исаев отметил, что работодатели пользуются ненормированным графиком, чтобы беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи.

« [Необходимо — прим.ред.] чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно», — подчеркнул депутат.

Как писал «Рамблер», ранее в России появился законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).

Документ включает три вида дистанционной работы. На постоянной основе — когда работник изначально поступает на удаленку, на временной основе сроком на шесть месяцев — когда удаленку пришлось ввести по «объективным, не зависящим от сторон причинам». Кроме того, удаленка может быть периодической (часть дней — в офисе, часть — дома).

Сотрудников можно будет перевести на временную удаленку без их письменного согласия — но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).

Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» — это 40 часов в неделю. Если лимит превышен, работодатель должен оплатить сотруднику сверхурочную работу: первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.