Вассерман заявил об угрозе для долларовых сбережений 

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что экономическая политика нового президента США Джо Байдена приведет к обвалу доллара. О будущем американской экономики Вассерман рассказал в эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА».
По его мнению, Байден будет продолжать политику Барака Обамы и уничтожать все, что сделал Дональд Трамп.
«Все, что должен делать сейчас Байден — это восстанавливать господство торговцев над производством, чем он сейчас и занимается. Как это соотносится с интересами избирателей его волнует чуть меньше, чем совсем нет», — заявил Вассерман.
Он предупредил, что в итоге долларовые сбережения людей могут обесцениться.
Вассерман считает, что новые власти США продолжат печать доллары без обеспечения и развития промышленности. Это приведет к появлению финансовых пузырей.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Валентин Катасонов заявил, что к 2035 году доллар перестанет быть одной из основных мировых валют, а США лишатся геополитической мощи.
Катасонов сослался на прогноз французского ученого и политического деятеля Жака Аттали. После кризиса в США место гегемона, по мнению ученого, займут американские IT-корпорации — Google, Apple, Facebook и Amazon.