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Вассерман заявил об угрозе для долларовых сбережений 

Мария Иванова 1 час назад
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что экономическая политика нового президента США Джо Байдена приведет к обвалу доллара. О будущем американской экономики Вассерман рассказал в эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА».
По его мнению, Байден будет продолжать политику Барака Обамы и уничтожать все, что сделал Дональд Трамп.

«Все, что должен делать сейчас Байден — это восстанавливать господство торговцев над производством, чем он сейчас и занимается. Как это соотносится с интересами избирателей его волнует чуть меньше, чем совсем нет», — заявил Вассерман.

Он предупредил, что в итоге долларовые сбережения людей могут обесцениться.
Назван минимально возможный курс доллара
Вассерман считает, что новые власти США продолжат печать доллары без обеспечения и развития промышленности. Это приведет к появлению финансовых пузырей.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Валентин Катасонов заявил, что к 2035 году доллар перестанет быть одной из основных мировых валют, а США лишатся геополитической мощи.
Катасонов сослался на прогноз французского ученого и политического деятеля Жака Аттали. После кризиса в США место гегемона, по мнению ученого, займут американские IT-корпорации — Google, Apple, Facebook и Amazon.
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Личный счет , Видео , Анатолий Вассерман , Барак Обама , Джозеф Байден , Валентин Катасонов , Жак Аттали , Дональд Трамп , Apple , Google
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