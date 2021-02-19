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Россияне одобряют введение продуктовых карточек 

Артём Кульша 1 час назад
Почти половина граждан России поддерживает введение продовольственных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «СуперДжоб».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России продовольственные сертификаты, потому что в стране есть малоимущие, а в магазинах — много товаров, «но дороговато». В ответ Путин заявил, что подумать над этим можно.
Сегодня «СуперДжоб» представил результаты опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России на тему роста цен на продукты питания. Согласно им, 13% граждан считают, что указ Путина о регулировании цен на социально значимые товары помог стабилизировать цены на основные продукты в январе-феврале. 48% респондентов одобрили идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих.

«Больше всего сторонников продовольственных сертификатов среди граждан до 34 лет (54%), меньше всего — среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц (по 43%)», — сообщает «СуперДжоб».

Комментарии 5
Личный счет , Видео , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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