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Доля расходов россиян на еду выросла до максимума за 10 лет 

Артём Кульша 31 минуту назад
Доля расходов россиян на еду выросла до максимума за 10 лет
Фото: РИА Новости
Доля трат россиян на еду заметно увеличилась во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Института Гайдара.
На днях институт обнародовал «Мониторинг экономической ситуации в России» за февраль. В нем сказано, что в результате пандемии коронавирусной инфекции у россиян изменилась модель потребления — доля расходов на продовольствие заметно увеличилась, а на услуги — снизилась почти до уровня 2016 года.
В 2020-м оборот розничной торговли сократился к 2019-у на 4,1% в сопоставимых ценах, в том числе на 2,6% по продовольственным товарам и на 5,2% по непродовольственным, а объем платных услуг населению — на 17,3%.
В 2020-м 38,16% расходов россиян пришлись на продовольственные товары (максимум с 2010 года), 34,97% — на непродовольственные, а 26,87% — на услуги.

«В спокойное непандемическое время рост доли расходов домашних хозяйств на питание мог бы сигнализировать о росте бедности, так как в бюджетах низкообеспеченных семей превалируют расходы на еду. Однако последние имеющиеся на данный момент официальные статданные говорят лишь о незначительном росте доли бедного населения в январе-сентябре 2020-го», — сказано в «Мониторинге экономической ситуации в России».

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