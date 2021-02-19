Доля расходов россиян на еду выросла до максимума за 10 лет 

Доля трат россиян на еду заметно увеличилась во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Института Гайдара.

На днях институт обнародовал «Мониторинг экономической ситуации в России» за февраль. В нем сказано, что в результате пандемии коронавирусной инфекции у россиян изменилась модель потребления — доля расходов на продовольствие заметно увеличилась, а на услуги — снизилась почти до уровня 2016 года.

В 2020-м оборот розничной торговли сократился к 2019-у на 4,1% в сопоставимых ценах, в том числе на 2,6% по продовольственным товарам и на 5,2% по непродовольственным, а объем платных услуг населению — на 17,3%.

В 2020-м 38,16% расходов россиян пришлись на продовольственные товары (максимум с 2010 года), 34,97% — на непродовольственные, а 26,87% — на услуги.