Эксперт призвал отказаться от покупок на последние деньги

Покупку товара или услуги в кредит нужно рассматривать с точки зрения экономической целесообразности — не пробьют ли выплаты брешь в личном бюджете. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он отметил, что следует отказаться от кредита, который нанесет ущерб финансовому состоянию человека и заставит ужать траты до минимума. Например, не нужно брать в долг машину за пять миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если заработная плата не превышает 60 тысяч рублей.

— Ведь получится, что на остальные траты — питание, коммунальные платежи, личные расходы — останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что, принимая решение, необходимо отталкиваться от ключевых «столпов» кредита — возвратности, срочности и платности. Нельзя брать кредит на последние деньги, в особенности если речь идет о дорогой технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.