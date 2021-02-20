Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.05
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Финансовый эксперт назвал товары и услуги, которые не стоит брать в кредит 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
Эксперт призвал отказаться от покупок на последние деньги
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Покупку товара или услуги в кредит нужно рассматривать с точки зрения экономической целесообразности — не пробьют ли выплаты брешь в личном бюджете. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
Он отметил, что следует отказаться от кредита, который нанесет ущерб финансовому состоянию человека и заставит ужать траты до минимума. Например, не нужно брать в долг машину за пять миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если заработная плата не превышает 60 тысяч рублей.

— Ведь получится, что на остальные траты — питание, коммунальные платежи, личные расходы — останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что, принимая решение, необходимо отталкиваться от ключевых «столпов» кредита — возвратности, срочности и платности. Нельзя брать кредит на последние деньги, в особенности если речь идет о дорогой технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.
Также Ферапонтов сказал, что ежемесячный платеж по кредитным картам также не должен наносить удар по бюджету клиента. Он подчеркнул, что жить, как и пользоваться кредитами, следует по средствам, передает агентство «Прайм».
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Вечерняя Москва: последние новости
Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты в России Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты в России Росстат опубликовал данные об инфляции за неделю Росстат опубликовал данные об инфляции за неделю Аналитики посчитали доходы фрилансеров в России Аналитики посчитали доходы фрилансеров в России
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение