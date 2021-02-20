У богатых американцев проснулась совесть 

У богатых американцев, особенно у тех, кто нарастил состояние во время пандемии коронавируса, проснулась совесть, пишет Bloomberg . Они начали тратить деньги со счетов, предназначенных для благотворительности.

Издание приводит выдержки из отчета фонда Fidelity Charitable — некоммерческого подразделения инвесткомпании Fidelity Investments — о результатах работы за 2020 год. Согласно ему, с открытых в организации счетов было выведено 9,1 миллиарда долларов, что на 24 процента больше аналогичных показателей годом ранее.

При этом Fidelity Charitable не раскрывает динамику объема средств, находящихся под управлением. 2020 год в организации называют беспрецедентным.

Счета, подобные тем, что открывают в Fidelity Investments, часто используются состоятельными людьми для получения налоговых льгот. Находящиеся на них средства принимаются к вычету по налогу на доходы физических лиц, при этом они необязательно должны быть потрачены, и могут оставаться на счету, что чаще всего и происходит.

Однако в 2020 году, когда инвесторы, в том числе частные, смогли заработать вопреки пандемии за счет стремительного роста котировок на фондовом рынке, тенденция изменилась. Состоятельные американцы начали тратить находящиеся на счетах средства. по мнению опрошенных изданием аналитиков, пандемия коронавируса пробудила в них тягу к социально ответственному поведению.