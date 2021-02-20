Часть медиков получит выплату в 68 тысяч

Работники некоторых бюджетных организаций получат выплату в размере 68 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
1 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 68 811 рублей медицинским работникам, которые занимались лечением и уходом за пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.
Также выплату получат медработники, которые были освобождены от работы из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с ковидом, и те, кто лечился с осложнениями в инфекционном стационаре.
Кроме того, ее получат военные медики, сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
В начале недели, как сообщал «Рамблер», группа депутатов Государственной думы выступила с предложением в регионах, в которых показатели рождаемости заметно ниже средних по статистике, выплачивать материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. По мнению авторов инициативы, это позволит скорректировать демографическую ситуацию в указанных субъектах федерации.