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Часть россиян получит выплату в 68 тысяч 

Артём Кульша 2 часа назад
Часть медиков получит выплату в 68 тысяч
Фото: ТАСС
Работники некоторых бюджетных организаций получат выплату в размере 68 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
1 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 68 811 рублей медицинским работникам, которые занимались лечением и уходом за пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.
Также выплату получат медработники, которые были освобождены от работы из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с ковидом, и те, кто лечился с осложнениями в инфекционном стационаре.
Кроме того, ее получат военные медики, сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
В начале недели, как сообщал «Рамблер», группа депутатов Государственной думы выступила с предложением в регионах, в которых показатели рождаемости заметно ниже средних по статистике, выплачивать материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. По мнению авторов инициативы, это позволит скорректировать демографическую ситуацию в указанных субъектах федерации.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Росгвардия , МЧС , Госдума , МВД
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