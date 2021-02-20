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В ЦБ назвали главную цель мошенников в 2021 году 

Мария Иванова 31 минуту назад
В ЦБ назвали главную цель мошенников в 2021 году
Фото: ТАСС
Замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев заявил, что в 2020 году основной целью мошенников станут туристы, в частности, путешественникам начнут продавать билеты на несуществующие рейсы. Об этом сообщает радио Sputnik.
Сычев считает, что мошенники начнут активно атаковать туристов из-за восстановления международных перелетов летом-осенью.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать», — отметил представитель ЦБ.

Помимо продажи фальшивых билетов, преступники могут создавать поддельные сайты авиакомпаний для кражи данных банковских карт.
Сычев отметил, что мошенники часто пытаются заманить потребителя, предлагая ему привлекательную услугу по низкой стоимости. Для туристов будут применять ту же схему — «удачные цены» и «удачные рейсы». Сычев посоветовал сравнивать цены на разных сайтах и не верить слишком выгодным предложениям.
Как писал «Рамблер», ранее в «Лаборатории Касперского» назвали одну из самых популярных мошеннических схем года: мошенники звонят и сбрасывают в надежде, что им перезвонят. Это позволяет обмануть системы автоматической фильтрации звонков.
Если человек перезвонит мошенникам, то они с помощью социальной инженерии попытаются выведать его личные данные. К примеру, они могут представиться сотрудниками службы безопасности банка.
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Личный счет , Артем Сычев , Лаборатория Касперского , Центральный банк России
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