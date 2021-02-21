Российским северянам и дальневосточникам могут предоставить право уходить на пенсию раньше остальных россиян. Об этом член думского комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал «URA.RU».

По мнению депутата, президент Владимир Путин может заявить о возвращении дореформенного пенсионного возраста во время послания Федеральному Собранию.

«В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад», — сказал Шеин.

Он назвал появившиеся утечки в соцсетях и прессе «симптоматическими». По словам парламентария, подобные поправки о возрастных льготах для жителей Севера и Дальнего Востока уже рассматривали в Госдуме, но они были отклонены.

«Судя по всему, дело возвращается к этому диалогу опять», — заметил депутат.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что власти проработали варианты, касающиеся возвращения прежнего пенсионного возраста жителям Севера и Дальнего Востока. Кроме того, возможна индексация пенсий работающих пенсионеров.