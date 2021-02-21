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Экономист: россияне попали в «ловушку бедности» 

Майк Габриелян 54 минуты назад
Экономист: россияне попали в «ловушку бедности»
Фото: ТАСС
Падение реальных доходов и плавно надвигающаяся нищета граждан стали главной угрозой для России. Так считает экономист Михаил Делягин. В эфире YouTube-канала «Аврора» он заявил, что россияне попали в «ловушку бедности» и денег у них становится все меньше.
Однако заметить это могут немногие: бедность наступает не сразу, плавно, без резких скачков. По этой причине процесс погружения в нищету довольно трудно отследить.
Делягин остается верен своим пессимистическим прогнозам. По его мнению, люди готовы терпеть и ждать улучшения экономической ситуации. Но уровень их благосостояния расти больше не будет. Экономист считает, что девальвация станет постоянной.

«За последнее время было уже несколько девальваций. Можно не сомневаться, что впереди они ожидают нас снова», — заявил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что экономист оценил перспективы спроса на нефть.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Личный счет , Михаил Делягин
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