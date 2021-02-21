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Лидер фракции в Госдуме предложил ввести досрочные пенсии 

Ura.Ru 1 час назад
В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для некоторых категорий работников
Фото: РИА Новости
Сотрудники рудных компаний смогут досрочно выходить на пенсию. С такой инициативой в Госдуме выступает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы изучили проблему, депутаты нашей фракции подготовили специальный законопроект на эту тему. Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию», — говорится в обращении Миронова от его пресс-службы, которое есть в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что документ сейчас направлен в правительство РФ для отзыва, так как это касается бюджетного финансирования.
В партии считают, что некоторым категориям работников рудных шахт необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию, в первую очередь газосварщикам. Работники рудных компаний сами жалуются на эту недоработку, так как шахтеры угольной промышленности получают ежемесячные надбавки к пенсии, а они нет.
Также в Госдуме допустили снижение пенсионного возраста в ряде регионов. Президент России Владимир Путин может рассказать о снижении пенсионного возраста жителям Севера и Дальнего Востока в ходе послания Федеральному Собранию.
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Личный счет , Сергей Миронов , Владимир Путин , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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