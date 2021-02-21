В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для некоторых категорий работников

«Мы изучили проблему, депутаты нашей фракции подготовили специальный законопроект на эту тему. Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию», — говорится в обращении Миронова от его пресс-службы, которое есть в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что документ сейчас направлен в правительство РФ для отзыва, так как это касается бюджетного финансирования.

В партии считают, что некоторым категориям работников рудных шахт необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию, в первую очередь газосварщикам. Работники рудных компаний сами жалуются на эту недоработку, так как шахтеры угольной промышленности получают ежемесячные надбавки к пенсии, а они нет.