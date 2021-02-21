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В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для некоторых категорий работников 

Майк Габриелян 32 минуты назад
В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для некоторых категорий работников
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для некоторых профессий. Речь идет о рабочих рудных компаний, в частности, сварщиках. Инициатива принадлежит лидеру Справедливой России» Сергею Миронову.

«Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию», — заявил Миронов.

Ранее лидер "эсеров" провел видеоконференцию с представителями шахтеров горнорудной отрасли из Североуральска Свердловской области.
Пенсионер Алексей Князев рассказал, что работал в шахте электросварщиком с 1991 по 2016 года. Когда пришло время оформлять льготную пенсию, ему отказали под предлогом того, что закон не предусматривает работу сварщиков под землей.

«Мы работали все вместе в бригаде, всем — положено, а сварщику — не положено. Обратились в суд, там объяснили, что нет такой профессии под землей — электросварщик. И мне пришлось еще пять лет дорабатывать до пенсии», — рассказал Князев.

После этого Сергей Миронов заявил, что намерен обратиться в кабмин.

«Я готовлю обращение в правительство о пересмотре порядка по списку №1 вредных профессий (для досрочного выхода на пенсию)», — сказал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пермском крае руководителей шахты осудят за трагическую смерть бурильщика.
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Личный счет , Сергей Миронов , Алексей Князев , Госдума , Справедливая Россия
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