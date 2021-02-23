Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.20
89.90
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
65.39
–0.02 Золото
1812.52
–0.01 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.02
1.2172
+0.0052
10.02
1.2120
19.02
11.02

В Минтруде планируют расширить списки работ, дающие право на досрочную пенсию 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Минтруд предложил новый список имеющих право на досрочную пенсию
Фото: ТАСС
Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом во вторник пишет "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.
Как сообщает издание, Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Так, по данным газеты, в такие списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющиеся условием выполнения сотрудниками определенных видом деятельности. В эти периоды, отмечает издание, за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.
На данный момент время обучения сотрудников для дальнейшей квалифицированной работы не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда (например, шахтеры, спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.
В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
ТАСС: последние новости
Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой Набиуллина порекомендовала начинающим инвесторам "не класть все яйца в одну корзину" Набиуллина порекомендовала начинающим инвесторам "не класть все яйца в одну корзину"
Комментарии 116
Личный счет , Минтруд , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение