Эксперты назвали размер денежной подушки безопасности 

Эксперты подсчитали, сколько денег должны хранить россияне на черный день, чтобы достойно встретить финансовый кризис.

Резервные средства, «подушка безопасности» жизненно необходима. Это первоочередная финансовая цель, все остальное может подождать, пишет « Прайм ».

Принято считать, что в запасе должно быть от 3 до 6 месячных заработных плат. Эти деньги понадобятся в случае форс-мажора: болезни или потери работы. Однако специалисты считают, что в резервной мошне средств должно быть ещё больше.

Так, основатель компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков уверен, что неприкосновенный запас должен составлять от 6 до 9 месячных расходов семьи.

Финансовый консультант Исаак Беккер считает, что «подушка безопасности» должна быть еще толще — вплоть до годового дохода.

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее», — говорит эксперт.

По его словам, психологически важно не бояться внезапной потери работы и прочих неприятных сюрпризов судьбы.

Важно также понимать, что средства, отложенные на черный день, не стоит тратить на покупку автомобиля или прочих второстепенных вещей. Исключение можно делать для крупных покупок, которые являются «средствами производства». Если вы зарабатываете как водитель, то разумно потратить резервные деньги на автомобиль и его обслуживание.